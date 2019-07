Mühlacker – Auto beschädigt und davongefahren – Zeugen gesucht

Anzeige

Mühlacker (ots) – Einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro verursachte am Montag ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. In der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 19.30 Uhr stieß der Unfallverursacher vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen den in der Friedrich-Münch-Straße Höhe Hausnummer 27 am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Golf. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern fuhr er davon. Aufgrund der Spuren am Unfallort, dürfte es sich um ein rotes Verursacherfahrzeug handeln. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 96930 entgegen.

