Mühlacker – bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzter 51-jähriger Radfahrer nachträglich im Krankenhaus verstorben

Enzkreis (ots) – Der am vergangenen Donnerstag, 30.April, in Mühlacker verunfallte 51-jährige Mountainbikefahrer ist am Morgen des 03.05.2020 aufgrund der schwere seiner Verletzungen im Krankenhaus verstorben. Der Mann war gegen 19:35 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Illinger Straße in Richtung Mühlhausen an der Enz unterwegs, als ein 59-jähriger Autofahrer seine Fahrertür öffnete. Es kam zu einem Kontakt zwischen der Tür und dem Mountainbikefahrer in Folge dessen der Mann von seinem Fahrrad stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog.

