Mühlacker – Beifahrer zieht Handbremse – Kontrolle über Pkw verloren

Anzeige

Enzkreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen verlor eine 40-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, nachdem ihr Beifahrer die Handbremse während der Fahrt gezogen hatte. Die Frau war kurz nach 01.00 Uhr mit ihrem 43-jährigen Beifahrer auf der Pforzheimer Straße in Mühlacker unterwegs. Als es zu Meinungsverschiedenheiten kam, wollte der alkoholisierte 43-Jährige die Frau zum Anhalten bewegen. Als diese nicht reagierte zog er unvermittelt die Handbremse. Die 40-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen ein Verkehrszeichen und blieb im Grünstreifen stehen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4100686