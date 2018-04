Mühlacker- Brand durch vergessenen Topf auf dem Herd

Mühlacker (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro waren am Freitag gegen 13.30 Uhr das Ergebnis eines vergessenen Topfes auf dem eingeschalteten Herd in einer Wohnung im Berliner Ring. Das im Topf befindliche Öl entzündete sich. Dabei zerbarst eine Glastür, von deren Splitter die 6-jährige Tochter der 37-jährigen Verursacherin getroffen wurde. Sie erlitt leichte Schnittwunden im Gesicht. Die 37-Jährige selbst wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

