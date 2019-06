Mühlacker – Brand in Umspannwerk führte zu großflächigem Stromausfall

Anzeige

Enzkreis (ots) – Durch eine abgerissene Freileitung im Bereich Lomersheim kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand im Umspannwerk der Stadtwerke Mühlacker. Durch das Feuer viel in den Bereichen Mühlacker, Lomersheim, Wiernsheim, Pinache sowie Dürnmez gegen 02:45 Uhr für ca. 2 Stunden die Stromversorgung aus. Nachdem das Feuer durch die Freiwillige Feuerwehr Mühlacker gelöscht wurde, konnten die Mitarbeiter der Stadtwerke die Stromversorgung schrittweise wieder herstellen. Drei Bauernhöfe in Richtung Pinache die in der Regel durch die Freileitung mit Strom versorgt sind, wurden durch den Energieversorger mit Aggregaten bestückt.

