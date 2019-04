Mühlacker – Brand von drei Schuppen

Anzeige

Enzberg (ots) – Zu einem Brand von drei Schuppen kam es am 21.04.2019, 18.30 Uhr, in Enzberg, Bachstraße 21 und 23. Auf dem Grundstück 23 brannten zwei Schuppen und auf dem Grundstück 21 ein Schuppen. Alle drei Schuppen brannten komplett ab. Ein Übergreifen der Flammen auf ein in geringer Entfernung stehendes Wohnhaus konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Die Brandursache ist noch unklar und bedarf weitrerer Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 7.500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4250944