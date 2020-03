Mühlacker – Daimler-Benz C-Klasse nach Unfallflucht gesucht

Anzeige

Enzkreis (ots) – Am Montagmorgen kam es auf der Bundesstraße 35 zwischen Illingen und Mühlacker-Lienzingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Gegen 07:00 Uhr befuhr ein Sattelzug die Bundesstraße 35 von Illingen kommend in Richtung Mühlacker-Lienzingen. Dieser wurde durch eine Daimler-Benz C-Klasse überholt, obwohl ein Peugeot entgegenkam. Die Peugeotfahrerin musste, um einen Frontalzusammenstoß mit der C-Klasse zu vermeiden, stark abbremsen und das Fahrzeug nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. In Folge dessen verlor die junge Frau die Gewalt über ihr Fahrzeug und prallte im weiteren Verlauf frontal gegen den Sattelauflieger des Sattelzuges. Durch den Aufprall wird der Peugeot nach rechts abgewiesen und blieb im Grünstreifen stehen. Der Sattelzug kam am Fahrbahnrand zum Stillstand. Die C-Klasse entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 22-jährige Peugeotfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Peugeot wurde abgeschleppt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Mühlacker wurde Betriebsflüssigkeit aus dem Peugeot abgepumpt. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 35 zeitweise voll gesperrt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion, tel.: 07231 186 3111, in Verbindung zu setzten.

