Mühlacker – Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Enzkreis (ots) – Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Mühlacker. Die 27-jährige Fahrerin eines Postfahrzeuges war kurz vor 13.00 Uhr auf der Enzstraße aus Richtung Dürrmenz kommend unterwegs. In Höhe der Hausnummer 48 überholte sie einen vor ihr fahrenden VW, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Eine entgegenkommende Porschefahrerin bremste ihr Fahrzeug voll ab und wich nach rechts aus. Die nachfolgende Fahrerin eines VW und der Fahrer eines Seat konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf. Die beiden Fahrerinnen und der Fahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrzeuge mussten angeschleppt werden. Bei dem Überholmanöver streifte die 27-Jährige noch den VW und beschädigte den linken Außenspiegel. Zur Unfallaufnahme musste die Enzstraße gesperrt werden. Ab 14.00 Uhr war sie dann halbseitig befahrbar. Die Sperrung konnte gegen 14.20 Uhr aufgehoben werden.

