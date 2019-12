Anzeige

Karlsruhe (ots) – (Enzkreis) Mühlacker – Einbrecher hat es auf Bargeld abgesehen

Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Samstagmorgen in eine Firma in der Illinger Bachstraße eingedrungen. Dabei hat er Bargeld im unteren dreistelligen Bereich erbeutet.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte der Dieb kurz nach 04.30 Uhr über ein gesichertes Hoftor gewaltsam auf das Firmengelände. Mit Hilfe eines aufgefundenen Gegenstands, den er als Aufstiegsmöglichkeit benutzte, hebelte er ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und verschaffte sich so Zutritt in das Firmengebäude. Dort öffnete er sämtliche Schränke und Schubladen und nahm aus den aufgefundenen Kassen das Bargeld an sich. Mit seiner Beute verschwand der Dieb über eine Tür, bislang unerkannt, ins Freie.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693312.

