Mühlacker – Einbrecher stehlen Laubbläser

Mühlacker (ots) – Unbekannte sind von Sonntag auf Dienstag in ein Gartengrundstück in Mühlacker-Lienzingen eingedrungen.

Die Einbrecher drückten den Zaun des am Wengertweg im Bereich Eichelberg gelegenen Grundstücks herunter und verschafften sich so Zutritt zu dem Gelände. Dort brachen sie die Tür eines Geräteschuppens auf und entwendeten einen dort aufbewahrten Laubbläser. Auch in das eigentliche Gartenhaus drangen die Täter gewaltsam ein, entwendeten jedoch nichts. Bevor sie unerkannt flüchteten, stahlen die Einbrecher noch ein Insektenschutzgitter, das fest auf einer Regentonne angebracht war. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

