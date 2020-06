Mühlacker – Einbrecher von Alarmanlage in die Flucht geschlagen

Anzeige

Enzkreis (ots) – Für den Inhaber eines Spielcasinos in der Industriestraße hat sich am Dienstagmorgen die Investition einer Alarmanlage bezahlt gemacht.

Unbekannte Täter gelangten gegen 01:30 Uhr über den frei zugänglichen Innenhof an das Anwesen. Hier hebelten sie zunächst einen Fensterflügel auf,um an das dahinter befindliche Metallgitter zu gelangen. Dieses wurde aufgesägt und beiseite gestellt. Die Täter betraten die Räumlichkeiten, woraufhin der Alarm des Anwesens auslöste. Vermutlich dadurch aufgeschreckt verließen die Täter die Örtlichkeit ohne etwas erbeutet zu haben. An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 800,00 Euro.

