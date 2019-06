Mühlacker – Einbruch in Gaststätte

Anzeige

Enzkreis (ots) – Unbekannte sind am Samstagvormittag in eine Gaststätte in Mühlacker eingebrochen und haben dabei Bargeld im Wert von wenigen hundert Euro entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter zwischen 04:00 und 13:00 Uhr über ein rückwärtiges Fenster in das in der Ötisheimer Steige gelegene Gebäude ein. Im Innenraum versuchten die Diebe dann vergeblich, die dortigen Geldspielautomaten aufzubrechen. Bei ihrer weiteren Suche nach Beute fanden die Einbrecher schließlich den Bediengeldbeutel und entwendeten das darin enthaltene Bargeld.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

