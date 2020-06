Mühlacker – Einbruch in Gaststätte mit Zielrichtung Spielautomaten

Anzeige

Mühlacker (ots) – Unbekannte Täter drangen am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ein und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

In der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 10:20 Uhr überstiegen die Täter zunächst ein Tor, um in den Innenhof des in der Bahnhofstraße gelegenen Lokals zu gelangen. Dort hebelten sie zunächst ein Fenster auf. Über dieses gelangten die Täter ins Innere der Gaststätte und brachen dort zwei Spielautomaten auf. Darüber hinaus wird ein Geldbeutel entwendet. Die Höhe des gestohlenen Geldes aus den Automaten und der Geldbörse ist noch Gegenstand der Ermittlungen. An den Automaten entstand ein geschätzter Schaden von rund 3.000 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4627510 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4627510