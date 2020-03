Mühlacker – Einbruch in Tankstelle

Anzeige

Mühlacker (ots) – Unbekannte sind am Dienstagmorgen in eine Tankstelle in Mühlacker eingedrungen.

Gegen 4:30 Uhr warfen die Einbrecher mit einem Stein die gläserne Eingangstür der Tankstelle in der Stuttgarter Straße ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Dort entwendeten sie eine bisher noch nicht zu beziffernde Menge an Zigaretten und flüchteten danach unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

