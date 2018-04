Mühlacker – Einbruch in Wohnhaus

Mühlacker (ots) – Unbekannte Täter drangen am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Lindachstraße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Zwischen 19:45 Uhr und 23:00 Uhr durchwühlten sie sämtliche Räume und brachen zudem ein älteres Sideboard auf. Bislang fehlt lediglich ein geringer Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter 07041/9693-0 entgegen.

