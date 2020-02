Mühlacker – Eine Leichtverletzte nach Unfall

Anzeige

Mühlacker (ots) – Leicht verletzt wurde am Donnerstagvormittag gegen 10.20 Uhr eine ältere Frau in einem Linienbus, als es zu einem Verkehrsunfall kam. Ein 25-jähriger Passat Fahrer bog von der Poststraße in die Hindenburgstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 61-jährigen Linienbusfahrers.

Bei dem Unfall wurde eine ältere Frau offensichtlich leicht verletzt. Bis zum Eintreffen der Polizei war Frau bereits weggelaufen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Frau. Sie wird als ältere Frau beschrieben. Sie ist etwa 160 cm groß und trug einen beige-braunen Mantel.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

