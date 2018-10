Mühlacker – Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten bei Familienstreitigkeiten

Anzeige

Mühlacker (ots) – Polizei und Rettungskräfte wurden in der Nacht zum Mittwoch zu Familienstreitigkeiten in die Hindenburgstraße in Mühlacker beordert. Offenbar war es gegen Mitternacht zwischen einem 20-Jährigen, dessen 25-jähriger ehemaligen Lebensgefährtin und deren neuem Partner zum Streit mit teils körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Der 27 Jahre alte neue Freund wurde dabei leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Das erst zwei Monate alte Mädchen der beiden Ex-Partner hatte sich den Ermittlungen zufolge vorher in Obhut des Vaters befunden und war anscheinend von ihm geschlagen worden, was letztlich ursächlich für den Streit gewesen sei. Das Kind trug dabei leichte Verletzungen im Gesicht davon. Vorsichtshalber stellte die Mutter auf Anraten der Rettungskräfte den Säugling in der Folge in einer Klinik vor.

