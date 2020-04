Mühlacker – Ermittlungen nach Hundebissen eingeleitet

Anzeige

Mühlacker (ots) – Nach der Verletzung einer Frau durch Hundebisse am Sonntag bei Mühlacker-Dürrmenz ermittelt die Polizei gegen die Besitzerin wegen des Anfangsverdachts einer fahrlässigen Körperverletzung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand trieb die Geschädigte gegen 10:45 Uhr im verlängerten Bereich der Öschelbronner Straße zusammen mit einer Bekannten Sport, als sie von einem belgischen Schäferhund mehrfach gebissen wurde. Die Hundebesitzerin, eine Beamtin der Polizeihundeführerstaffel eines anderen Polizeipräsidiums, war privat mit ihren beiden Hunden in dem Feld- und Waldgebiet Gassi gehen, wobei der betreffende Hund nicht angeleint war. Die näheren Umstände sind noch Gegenstand der nunmehr eingeleiteten Ermittlungen. Die Frau musste aufgrund der durch die Hundebisse entstandenen Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Da es sich bei dem betreffenden Tier um einen Diensthund handelt, hat sich das zuständige Polizeipräsidium bereits mit der Geschädigten in Verbindung gesetzt.

