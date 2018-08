Anzeige

Mühlacker (ots) – Nachdem bereits am vergangenen Wochenende insgesamt vier Zigarettenautomaten in Mühlacker aufgebrochen wurden, ist am Dienstag ein weiterer Fall bekannt geworden. Demnach wurde in der Nacht zum Dienstag wiederum mit einem … Lesen Sie hier weiter…

