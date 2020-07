Mühlacker – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt: Suche nach beteiligtem Autofahrer

Anzeige

Mühlacker (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich in Mühlacker ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 22-jähriger Fahrradfahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde.

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer war gegen 23:30 Uhr im Kreisverkehr in der Bahnhofstraße unterwegs und bog von dort in die Goethestraße ab. Dabei streifte der Wagen das Fahrrad des 22-Jährigen, welcher im selben Moment den dortigen Fußgängerüberweg befuhr. In der Folge kam der Radfahrer zu Fall. Der betreffende Autofahrer, von dessen Fahrzeug keine Beschreibung vorliegt, fuhr danach weiter, ohne sich um den verletzten 22-Jährigen zu kümmern. Jener wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst untersucht.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen zu dem unbekannten Autofahrer übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

