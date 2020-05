Mühlacker – Festnahme nach Diebstahl in Einkaufszentrum

Anzeige

Mühlacker (ots) – Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr wurde in einem Einkaufszentrum in der Kanalstraße ein 46-Jähriger festgenommen, der versucht hatte mehrere Flaschen hochprozentiger Alkoholika zu entwenden.

Der 46-Jährige bezahlte einen kleineren Einkauf an der Kasse und wollte im Anschluss den Laden verlassen als der Alarm auslöste. Eine Kassiererin verletzte sich bei dem Versuch, den Täter aufzuhalten, leicht. Auf seiner Flucht konnte der 46-Jährige durch aufmerksame Passanten gestoppt und im Anschluss durch die eintreffenden Beamten festgenommen werden.

Das Diebesgut hatte einen Wert von etwa 220 Euro.

