Mühlacker – Frontalzusammenstoß auf der B10, eine Person lebensgefährlich verletzt

Mühlacker (ots) – Am Sonntag befuhr gegen 09.30 Uhr eine 26jährige Golffahrerin die B10 von Enzberg in Richtung Mühlacker. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie aus bisher unklärter Ursache nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte im Gegenverkehr mit einem BMW, der von einem 50jährigen Mann gesteuert wurde. Der BMW wurde durch den Aufprall nach rechts abgewiesen und kam auf der Beifahrerseite im Graben zum liegen. Ein dem BMW folgende Fiatfahrerin konnte noch ausweichen und kam ebenfalls im Graben zu stehen. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW-Fahrer, der nicht angegurtet war, lebensgefährlich verletzt. Die Golffahrerin erlitt leichte verletzungen, die Fahrerin des Fiat blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt etwa 17.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B10 in beide Richtungen gesperrt werden.

