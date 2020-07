Mühlacker-Lienzingen – Gegen Baum geprallt

Anzeige

Mühlacker-Lienzingen (ots) – Aus bislang ungeklärten Gründen kam eine junge BMW-Fahrerin am Dienstagnachmittag um 13.37 Uhr in der Knittlinger Straße im Ortskern von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4652022 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4652022