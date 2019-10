Mühlacker – Motorrad-Fahrschüler bei Sturz schwer verletzt

Anzeige

Enzkreis (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Samstagnachmittag ein 25-jähriger Fahrschüler, als er mit seinem Motorrad in einer Kurve in Mühlacker stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 25 Jahre alte Fahrschüler mit seinem Motorrad die Ziegeleistraße in westlicher Richtung. In einem Auto folgte ihm unmittelbar sein 59-jähriger Fahrlehrer. Ausgangs einer scharfen Rechtskurve kam der 25-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und stürzte dort ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Seine Maschine rutschte nach dem Sturz noch frontal gegen den entgegenkommenden Opel eines 69-Jährigen. Der Opel-Fahrer trug infolge der Kollision leichte Verletzungen davon.

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich zunächst vor Ort um den 25-Jährigen und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den zwei Beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4400948