Mühlacker – Motorradfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Enzkreis (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 77-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Mühlacker zu. Der Motorradfahrer war kurz nach 17.00 Uhr auf der Industriestraße unterwegs. Ohne auf den Motorradfahrer zu achten fuhr eine 55-Jährige mit ihrem Pkw von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße und stieß mit dem Motorrad zusammen. Der 77-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

