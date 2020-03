Mühlacker – Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

Anzeige

Mühlacker (ots) – Nach einem Vorfall, der sich bereits am 20. Februar in Mühlacker ereignet hat, suchen die Ermittler des zuständigen Polizeireviers nun nach Zeugen.

Eine 17-jährige Jugendliche war gegen 18 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als sie in der Kelterstraße auf Höhe einer Ampel plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten am Hals gepackt und einige Meter mit sich gezerrt wurde. Zwei noch unbekannte Zeugen, offensichtlich ein Ehepaar, wurden auf den Vorfall aufmerksam und schrien laut auf. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Durch die Attacke erlitt die 17-Jährige leichte Verletzungen am Hals und an der Wange. Vom Angreifer ist bekannt, dass er eine weiße Jacke anhatte und einen Rucksack mitführte. Nachdem sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf die beiden Augenzeugen ergaben, werden dieses Ehepaar, jedoch auch weitere Zeugen gebeten, sich unter 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4544498 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4544498