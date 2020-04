Mühlacker – Nach Sachbeschädigungen an mehreren Autos: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Anzeige

Mühlacker (ots) – Am frühen Mittwochmorgen haben Beamte des Polizeireviers Mühlacker einen 16-jährigen Jugendlichen sowie einen 29-jährigen Erwachsenen festgenommen, die im Verdacht stehen, in Dürrmenz mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt zu haben.

Gegen 1:30 Uhr waren der Polizei zwei randalierende Personen in der Waldenserstraße gemeldet worden, welche an geparkten Autos Außenspiegel abgetreten hätten und nun in Richtung Sankt-Andreas-Straße weggelaufen seien. Noch während der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen meldeten sich zwei Zeugen in der Sankt-Andreas-Straße und teilten mit, dass dort nun Mülltonnen umgeworfen werden würden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort flüchteten die Personen und die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Letztlich gelang es einer Streife mit Unterstützung der Zeugen, die beiden Tatverdächtigen im Leoweg ausfindig zu machen. Nach ihrer Festnahme durch die Einsatzkräfte wurden die beiden erheblich Alkoholisierten aufs Polizeirevier gebracht. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab beim 16-Jährigen einen Wert von fast anderthalb Promille, beim 29-Jährigen von fast zwei Promille. Während der jüngere seiner Mutter übergeben wurde, musste der ältere die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Beide Tatverdächtigen erwartet nun zudem eine Anzeige. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden zumindest vier Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich bislang auf rund 2.000 Euro. Nachdem der 16-Jährige seiner Mutter übergeben wurde, stellte er nach Aufforderung durch die Beamten offenbar zumindest die umgeworfenen Mülltonnen wieder auf.

Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

