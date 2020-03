Mühlacker – Polizei bemerkt Betrunkenen in seinem Fahrzeug

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Samstag gegen 01:40 Uhr bemerkten Polizeibeamte des Polizeireviers Mühlacker einen an einer Mauer in der St. Andreas-Straße stehenden Pkw. Auf dem Fahrersitz des Peugeot saß ein 41-jähriger Mann, welcher nach bisherigen Ermittlungen das Fahrzeug auch zuvor gelenkt hatte.

Bei der Kontrolle des Mannes nahmen die Beamten neben Alkoholgeruch auch motorische Ausfallerscheinungen wahr. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der 41-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde ihm vorläufig entzogen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. An der Mauer entstand nach bisherigem Sachstand kein Schaden, der Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4554437 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4554437