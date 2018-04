Mühlacker – Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mühlacker (ots) – Am Mittwochabend kam es im Wendehammer der Weissacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 49-jährige Mazda-Fahrer zum Drehen entgegengesetzt in den Wendehammer einfahren, als ihm ein 25-jähriger Rennradfahrer offenbar mit hoher Geschwindigkeit vom Radweg, der in die Weissacher Straße mündet, entgegenkam. Im weiteren Verlauf versuchte der Fahrradfahrer dem Pkw auszuweichen, blieb mit seinem Rad jedoch an einem Bordstein hängen und stürzte. Der 25-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und Gesicht und wurde zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Rennrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

