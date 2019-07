Mühlacker – Radfahrer prallt gegen Fahrzeugtür und wird verletzt

Anzeige

Mühlacker (ots) – Ein 57-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Samstagmorgen in der Zwerchstraße in Mühlacker so verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 10.20 Uhr öffnete der 21-jährige Fahrer eines Klein-Lkws die Fahrzeugtür und achtete hierbei nicht in ausreichendem Maße auf den Verkehr. Der zu diesem Zeitpunkt an dem Lkw vorbeifahrende Radfahrer prallte in der Folge gegen die Fahrertür des Lkw und stürzte zu Boden. Hinzugeeilte Rettungskräfte brachten den 57-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrrad wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Am Lkw entstand kein Sachschaden.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4329056