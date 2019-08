Mühlacker – Sachbeschädigung an Grundschule

Anzeige

Enzkreis (ots) – Einen Sachschaden von geschätzten 200 Euro verursachten Unbekannte am Sonntag, zwischen 09.00 Uhr und 19.00 Uhr an der Grundschule Heidenwäldle. Die Täter beschädigen den handgearbeiteten Schriftzug „Grundschule Heidenwäldle“ der an einem Metallzaun angebracht war, indem sie die bunten Holzbuchstaben herunterrissen. Im Rahmen eines Projektes wurde der Schriftzug neu gestaltet und im Juli dort angebracht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker, Telefon 07041/96930 entgegen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4339143