Mühlacker – Unter Alkohol mit dem Fahrrad unterwegs: 75-Jähriger stürzt und verletzt sich

Anzeige

Mühlacker (ots) – Am Mittwochabend hat sich in Mühlacker-Dürrmenz ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 75-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Der 75-Jährige war auf seinem Rad um 19:30 Uhr in der Straße „Unterm Berg“ unterwegs, wobei er offenbar gegen den Bordstein fuhr und stürzte. Als er in der Folge durch den hinzugezogenen Rettungsdienst und einen Notarzt untersucht wurde, lehnte er eine Einlieferung ins Krankenhaus ab. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten jedoch fest, dass der 75-Jährige stark schwankte und nur mit Mühe alleine stehen konnte. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über einem Promille. Aus diesem Grund musste der Radfahrer eine Blutprobe abgeben, zu deren Entnahme er dann doch in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nachdem er neben Schürfwunden auch Schmerzen am Rücken hatte, zeigte er sich schließlich damit einverstanden, zur weiteren Abklärung gleich dort zu bleiben. Den 75-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4572823 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4572823