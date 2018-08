Anzeige

Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Mühlacker (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Sonntag in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 09.00 Uhr an zwei Verkaufsbuden des Festgeländes die Vorhängeschlösser aufgehebelt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam aber offenbar nichts … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

