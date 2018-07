Mühlacker – Verkehrsunfall auf Kreuzung

Mühlacker (ots) – Am Dienstagabend kam es auf der Pforzheimer Straße im Kreuzungsbereich zur Straße „Im Käppele“ zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 30-jährige Kia-Fahrerin beabsichtigte um 19.45 Uhr bei grün zeigender Ampel in Fahrtrichtung „Im Käppele“ zu fahren, als sie auf der Kreuzung mit einer 33-jährigen Audi-Fahrerin zusammenstieß, die offenbar bei Rotlicht in die Kreuzung einfuhr. Die Frau im Kia hat sich bei der Kollision an der linken Hand verletzt und konnte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Ihr nicht mehr fahrbereites Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand an beiden Pkw ein Gesamtschaden von etwa 9.000 Euro.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

