Mühlacker – Verkehrsunfall, Zeugenaufruf „Wer hatte grün“

Mühlacker (ots) – Am Sonntag gegen 17 Uhr wollte eine 22jährige Fahrerin eines VW von der Enzstraße nach links in die Pforzheimer Straße/B10 einbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem VW eines 19jährigen, der auf der Pforzheimer Straße in Richtung Stuttgarter Straße fuhr. Durch den Zusammenprall enstand an beiden Fahrzeugen vermutlich Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. Da beide Fahrzeugführer sich widersprechende Angaben über die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen, bittet das Polizeirevier Mühlacker um Zeugenhinweise zur Ampelschaltung unter der Telefonnummer 07041 / 96930.

