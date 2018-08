Mühlacker – Versuchter Einbruch in Firma

Anzeige

Enzkreis (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Montag offenbar vergeblich versucht, in ein Firmengebäude in Mühlacker einzubrechen.

Zwischen 23:00 und 06:30 Uhr schlugen die Täter zunächst das Glaselement einer Zugangstür des in der Industriestraße gelegenen Gebäudes ein. Als sie anschließend durch das eingeschlagene Glas greifen wollten, verletzte sich offenbar einer der Einbrecher an den Glasscherben. Eventuell deshalb ließen die Diebe von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

