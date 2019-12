Mühlacker – Versuchter Einbruch in Tankstelle

Anzeige

Enzkreis (ots) – Einbrecher scheiterten mit ihrem Vorhaben am frühen Dienstagmorgen in eine Tankstelle in Niefern einzubrechen. Den Schaden, den sie dabei angerichtet haben wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Gegen 02:30 Uhr meldete ein Zeitungsausträger eine eingeschlagene Scheibe sowie Rauch, der aus einer Tankstelle in der Enzberger Straße dringen würde. Durch die alarmierten Polizeibeamten vor Ort konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter mittels eines Doppel-T-Trägers die Scheibe der Eingangstür eingeworfen haben. Hierdurch wurde ein Alarm ausgelöst sowie eine Nebelanlage. Vermutlich ließen daraufhin die Langfinger von ihrem Vorhaben ab und verschwanden bislang unerkannt von dem Tankstellengelände.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 07041 96930 zu melden.

