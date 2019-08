Mühlacker – Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Anzeige

Enzkreis (ots) – Auf der Bundesstraße B10 bei Mühlacker ist am Mittwochabend ein 19-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Dabei erlitt sein Beifahrer leichte Verletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 19-Jährige gegen 21:20 Uhr mit seinem VW die B10 von Mühlacker kommend in Richtung Enzberg. Kurz nach dem Ortsausgang Mühlacker hat nach Angaben des 19-Jährigen plötzlich das Lenkrad blockiert, weshalb der VW zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, von einer dortigen Mauer abgewiesen wurde und sich schließlich auf der links der Fahrbahn vorhandenen Böschung überschlug.

Durch den Unfallhergang erlitt der ebenfalls 19-jährige Beifahrer leichte Verletzungen, der Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Auto musste mithilfe der Feuerwehr Mühlacker geborgen werden und wurde im Anschluss sichergestellt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4361217