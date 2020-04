Mühlacker – Zeugen gesucht: Alkoholisierte treten Außenspiegel ab

Anzeige

Mühlacker (ots) – Mehrere Außenspiegel beschädigten ein 16-jähriger Jugendlicher und ein 28-jähriger junger Mann am Mittwochfrüh im Stadtgebiet Mühlacker. Aufmerksame Anwohner meldeten der Polizei, dass zwei Personen gegen 01.25 Uhr in der Waldenserstraße sich an mehreren Außenspiegeln an parkenden Autos zu schaffen machten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnten Beamte des Polizeireviers Mühlacker die zwei Männer festnehmen. Bei weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die beiden Täter im Bereich der Waldenserstraße, Schulstraße und Sankt-Andreas-Straße an acht geparkten Pkw zu Gange waren. Dabei wurden vier Außenspiegel beschädigt und vier Außenspiegel lediglich eingeklappt. Auf ihrem Weg traten die beiden auch noch mehrere Mülltonnen um.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt.

Der 16-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,4 Promille. Der 28-Jährige war mit rund 1,8 Promille unterwegs. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seiner Mutter überstellt. Der uneinsichtige 28-Jährige musste die Nacht im Gewahrsam verbringen.

Beiden Männern droht nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4561750 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4561750