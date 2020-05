Mühlacker – Zeugen gesucht: Radfahrer verletzt und geflüchtet

Anzeige

Mühlacker (ots) – Leichtverletzt wurde ein 17-jähriger Radfahrer am Donnerstagmittag gegen 12.25 Uhr in der Mühlackerstraße im Stadtteil Lomersheim. Ein BMW-Fahrer fuhr bei Rotlicht in einen Baustellenbereich mit Fahrbahnverengung ein. Als er dies bemerkte, hielt er an und fuhr wieder aus dem Baustellenbereich rückwärts heraus.

Hierbei stieß er gegen das Fahrrad des 17-Jährigen, welcher an der Ampel wartete. Als die Ampel auf Grün umschaltete, entfernte sich der Fahrer mit seinem schwarzen BMW von der Unfallstelle.

Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Zeugen oder Hinweisgeber, welche Angaben zu dem BMW oder zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

