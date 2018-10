Mühlacker – Zwei Einbrüche in Firmengebäude

Anzeige

Enzkreis (ots) – Gleich zwei Einbrüche in Firmengebäude wurden der Polizei am Mittwochmorgen in der Kanalstraße in Mühlacker gemeldet.

Nach den bisherigen Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 18:00 und 07:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu zwei benachbarten Firmengebäuden. Beide Gebäude wurden von den Dieben durchsucht und dabei mehrere Gegenstände aber hauptsächlich größere Mengen Buntmetall entwendet. Aufgrund der Menge des Diebesguts transportierten die Langfinger ihre Beute vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab.

Der Wert der bei den Einbrüchen entwendeten Gegenstände kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

