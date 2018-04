Mühlacker- Zwei Motorradfahrerinnen verletzt

Mühlacker (ots) – Eine 64-jährige Ford-Fahrerin hat am Samstag gegen 13.15 Uhr beim Anfahren vom Straßenrand in der Mühlacker Straße zwei Motorradfahrerinnen übersehen. Eine 50-jährige Zweiradlenkerin wurde schwer verletzt, als sie in die linke Seite des Fahrzeugs prallte. Die dahinter fahrende 53-jährige Bikerin stürzte durch die eingeleitete Gefahrenbremsung und verletze sich leicht. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3910961