Mühlburg – Diebstahl mit kurzgeschlossenem Gabelstapler – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend stiegen bislang unbekannte Täter in das Gelände einer Firma in Mühlburg ein und entwendeten mit einem zuvor kurzgeschlossenen Gabelstapler Diebesgut im Wert von über 50.000 Euro.

Die Eindringlinge stiegen gegen 22.00 Uhr zunächst über den Zaun eines Wertstoffhofes in der Nordbeckenstraße. Dort öffneten sie auf noch nicht bekannte Weise das Garagentor zur dortigen Staplergarage und schlossen einen Gabelstapler kurz. Mithilfe des Fahrzeugs öffneten sie daraufhin ein verschlossenes Eingangstor und machten sich mit dem Gabelstapler auf den Weg zu einer weiteren Firma in der Nördlichen Uferstraßen. Dort überwanden die Diebe auf gleiche Art und Weise das Eingangstor der Firma, um sich Zugang zum dortigen Metalllager zu verschaffen.

In der Lagerhalle befanden sich mehrere große Metallboxen mit Kupfergranulat, welche die Diebe mithilfe des zuvor entwendeten Gabelstaplers abtransportierten. Der gesamte Abtransport des Diebesgutes dauerte mehrere Stunden. Die etwa 1000 Kilogramm schweren Metallboxen waren auffällig mit dem Logo der Firma beschriftet. Zusätzlich zum Diebesgut entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Linda Kraft, Pressestelle

