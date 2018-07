Mühlenbach – Jungfernflug mit Gleitschirm missglückt

Mühlenbach (ots) – Am Montag, um 19.35 Uhr, endete der Jungfernflug eines 16-Jährigen auf dem Dach der Kirche in Mühlenbach. Der Jugendliche konnte seine Ungeduld nicht mehr zügeln und startete ohne jegliche Flugerfahrung seinen Erstflug am Waldrand oberhalb des Hochenhofs. Nach ungefähr 300 Metern Flugstrecke landete er auf dem Kirchendach. Hier verfing sich sein Schirm und bewahrte ihn vor dem Absturz. Zu seiner Rettung waren die Feuerwehren aus Mühlenbach und Haslach mit 18 Mann und einer Drehleiter im Einsatz. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Jugendliche durch ein Rettungswagen in eine Klinik zur weiteren Behandlung seiner Beinfraktur verbracht.

