Mühlenbach, L 107 – Motorradfahrern gestürzt und schwer verletzt

Anzeige

Mühlenbach (ots) – Ein Fahrfehler dürfte nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Auslöser dafür gewesen sein, dass eine 49 Jahre alte Motorradfahrerin am Sonntagmittag, auf ihrem Weg von Gutach in Richtung Oberprechtal, die Kontrolle über ihre Maschine verloren hat und gegen 12:30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei stieß sie gegen den Unterfahrschutz der Außenleitplanke und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 49-Jährige musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg geflogen werden. Während den Rettungsmaßnahmen war die L 107 kurzzeitig komplett gesperrt. Anschließend erfolgte eine einseitige Verkehrsführung an der Unfallstelle vorbei. Der Sachschaden an der Honda wird auf etwa 1.000 Euro taxiert.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4548039 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4548039