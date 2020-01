Mühlenbach- Unfall im Begegnungsverkehr

Anzeige

Mühlenbach (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro kam es am Mittwochnachmittag auf der Straße Dietental in der Nähe einer Gruppenunterkunft. Offenbar war der talwärts fahrende Toyota- Lenker nicht weit genug auf der rechten Fahrbahnseite, weshalb es zur Streifkollision mit einem entgegenkommenden Opel- Fahrer kam. Zu Verletzten kam es durch den Unfall glücklicherweise nicht, allerdings musste für den Opel ein Abschleppdienst verständigt werden. /hs

