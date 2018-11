Mülltonne in Brand gesetzt: mindestens 10.000 Euro Sachschaden

Anzeige

Am Mittwoch kurz vor 3 Uhr setzten ein oder mehrere bislang unbekannter Täter eine Mülltonne in der Melchiorstraße in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten der oder die Täter die Mülltonne zuvor an einer Zufahrt einer Firma platziert und danach in Brand gesetzt.

Durch das Feuer entstand am Gebäude ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Die Gebäudefassade, ein Wärterhäuschen und ein Stromverteilerkasten wurden beschädigt.

Die Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat Mannheim.

Hinweise gesucht

Zeugen des Vorfalls und Personen die verdächtige Personen oder Fahrzeug feststellen konnten, werden gebeten, sich mit der Kripo unter 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen. (pol)