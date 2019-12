Muggensturm – Arbeitsunfall

Anzeige

Muggensturm (ots) – Ein 48 Jahre alter Mann hat sich nach einem Arbeitsunfall in der Nacht auf Dienstag eine schwere Handverletzung zugezogen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 48-Jährige bei Reinigungsarbeiten in einem Betrieb in der Draisstraße gegen 1:20 Uhr seine Hand in eine mit Förderband betriebene Maschine bekommen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

