Muggensturm – Für Brummis gesperrt

Anzeige

Muggensturm (ots) – Gleich mehrere Lastwagenfahrer erwarten ein Bußgeld, weil sie eine für ihre Tonnage gesperrte Straße befuhren. Beamte der Verkehrspolizei Baden-Baden überwachten am Mittwochvormittag die L 67 in Richtung Malsch, welche für Schwerverkehr über 7,5 Tonnen gesperrt ist. Zwischen 11 Uhr und 13 Uhr waren vier Fahrer von Lkw bis zu 40 Tonnen Gesamtgewicht in die Kontrolle geraten und müssen sich nun mit Bußgeldverfahren auseinandersetzen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4331700