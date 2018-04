Muggensturm – Hoher Schaden am Sonntagmorgen

Muggensturm (ots) – Einen Schaden von etwa 15.000 Euro hatte ein Unfall in der Karlsruher Straße am Sonntagmorgen zur Folge. Der Fahrer eines Peugeot befuhr gegen 10:45 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße und bog nach rechts in die Karlsruher Straße ab. Dabei übersah er vermutlich eine von dort kommende BMW-Fahrerin, die ihrerseits in einem offenbar zu engen Bogen nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbog. Bei dem anschließenden Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden beide Insassen glücklicherweise nicht verletzt.

